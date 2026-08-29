«Странно и необъяснимо»: юрист назвал возможную причину бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев назвал странным тот факт, что масштабные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых до сих пор не дали никаких результатов. Он поделился своим мнением с корреспондентами РИА Новости.

По словам эксперта, удивление вызывает то, что возобновленные в мае-июне текущего года масштабные поисковые мероприятия не привели к обнаружению ни малейших следов пребывания путешественников, ни их возможных останков. Учитывая, что в группе находились малолетний ребенок и собака, вероятность какого-либо существенного отклонения от запланированного маршрута, по мнению юриста, крайне мала.

«Поэтому еще более странным выглядит их бесследное исчезновение», — сказал Соловьев РИА Новости.

На этом основании Иван Соловьев выдвинул предположение, что бесследное исчезновение семьи может свидетельствовать о совершенно ином развитии событий. Он допустил, что поход в глухую тайгу мог быть лишь прикрытием для смены страны постоянного проживания. Именно этим, полагает правовед, и объясняется тот факт, что профессиональные поисковики с привлечением значительных сил и средств не нашли никаких улик, подтверждающих трагический исход в дикой природе.

Ранее сообщалось, что в Кемерове завершились поиски 16-летней школьницы, пропавшей 26 августа.