27 дронов против ПВО: в Минобороны сообщили, чем закончилась ночная атака на российские регионы
Минобороны РФ: в ночь на 20 декабря сбито 27 украинских БПЛА самолетного типа
Фото: [Медиасток.рф]
В ночь на 20 декабря ВСУ применили попытки атаковать российские регионы. Дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.
По информации ведомства, противник применил БПЛА самолетного типа. 10 дронов сбили над территориями Белгородской и Воронежской областей. По два вражеских объекта устранили над территориями Курской и Липецкой областей. Один — над территорией Брянской области.
«Два БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря», — указано в сообщении ведомства.
После работы ПВО в регионах работают сотрудники экстренных служб. Они проверяют, чтобы осколки БПЛА или непосредственно сами вражеские объекты не навредили мирным жителям и их имуществу, не разрушили здания. При необходимости людям оказывают помощь.
Губернаторы информируют жителей о возможной угрозе. В таком случае важно занять безопасное в доме место: уйти от окон в помещениях. Рекомендовано покинуть улицу. При обнаружении подозрительного объекта на улице граждане обязаны сообщить в экстренные службы, заняв безопасное расстояние.
