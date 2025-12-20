27 дронов против ПВО: в Минобороны сообщили, чем закончилась ночная атака на российские регионы

По информации ведомства, противник применил БПЛА самолетного типа. 10 дронов сбили над территориями Белгородской и Воронежской областей. По два вражеских объекта устранили над территориями Курской и Липецкой областей. Один — над территорией Брянской области.

«Два БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря», — указано в сообщении ведомства.

После работы ПВО в регионах работают сотрудники экстренных служб. Они проверяют, чтобы осколки БПЛА или непосредственно сами вражеские объекты не навредили мирным жителям и их имуществу, не разрушили здания. При необходимости людям оказывают помощь.

Губернаторы информируют жителей о возможной угрозе. В таком случае важно занять безопасное в доме место: уйти от окон в помещениях. Рекомендовано покинуть улицу. При обнаружении подозрительного объекта на улице граждане обязаны сообщить в экстренные службы, заняв безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила 12 беспилотников над российской территорией 19 декабря.