Бесплатный зеленый лук в январе за шесть дней: агроном раскрыл два способа посадки

Агроном подмосковного племзавода Леонид Суровцев высказал мнение, что в декабре стоимость на зелень еще высокая. С целью экономии, а также получения свежей и полезной зелени, можно меньше чем за неделю вырастить у себя в квартире сочные перья зеленого лука, сообщил REGIONS.

Эксперт предупредил, что важно знать некоторые правила высадки. В первую очередь важно выбрать качественный посадочный материал. Хорошие луковицы — это 80% гарантии того, что перья вырастут.

«Для выращивания на перо лучше всего брать крепкие, здоровые луковицы диаметром 4-5 сантиметров. Идеально, если это будут многозачатковые сорта — их часто называют салатными. Одна такая луковица даст в два раза больше зелени», — советует Леонид Суровцев.

При выборе посадочного материала следует внимательно оценить качество луковиц. Качественные экземпляры отличаются упругой и плотной структурой, на их поверхности не должно быть мягких вмятин, темных пятен или следов плесени и гниения. Дополнительным плюсом станет наличие на донце уже сформированных зачатков корневой системы.

Луковицы, которые были правильно сохранены после уборки летнего урожая, успевают накопить максимальный запас питательных веществ. Именно этот резерв обеспечивает в дальнейшем активный рост и развитие сочной зеленой массы.

«Не бойтесь экспериментировать. Домашняя выгонка лука — это процесс, где сложно что-то испортить. Даже если с первого раза урожай будет не самым большим, у вас на столе всегда будет своя, самая ароматная и бесплатная зелень», — подводит итог Леонид Суровцев.

Выращивать лук можно в стакане с водой и в опилках. Оба способа эффективны. Урожай гарантированно можно будет собирать к Старому Новому году.

Ранее сообщалось, что биолог Воробьев назвал самые ядовитые домашние цветы.