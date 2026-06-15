Ученые рассказали о самых необычных ветрах на Земле и в космосе

Ученые Пермского Политеха ко Всемирному дню ветра рассказали о необычных свойствах воздушных потоков на Земле и за ее пределами. По данным вуза, ветер играет важную роль в климатических процессах, поддерживает экосистемы и встречается даже в окрестностях черных дыр. Об этом « Газете.Ru » сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Специалисты напомнили, что причиной возникновения ветра является неравномерный нагрев поверхности Земли Солнцем. Теплый воздух поднимается вверх, а более холодные массы занимают его место, формируя воздушные потоки.

В ПНИПУ отметили, что характерный шум ветра возникает главным образом из-за его взаимодействия с окружающими объектами — деревьями, зданиями и линиями электропередачи. Во время сильных штормов часть звуковой энергии смещается в область низких частот, поэтому ветер может восприниматься человеком как менее шумный.

Одним из наиболее необычных природных процессов ученые назвали перенос пыли из Сахары через Атлантику. Ежегодно десятки тысяч тонн минеральных частиц достигают Южной Америки и служат источником питательных веществ для лесов Амазонии.

Также исследователи обратили внимание на атмосферные реки — мощные потоки влажного воздуха, которые переносят огромные объемы водяного пара из тропических широт к полюсам и оказывают значительное влияние на распределение осадков.

По словам специалистов, ветры существуют и в космосе. В окрестностях черных дыр часть раскаленного газа, несмотря на сильнейшее притяжение, выбрасывается наружу в виде мощных потоков вещества.

Самые высокие скорости ветра в Солнечной системе зафиксированы на Нептуне, где они достигают примерно 2000 км/ч. На Земле наиболее быстрые воздушные течения наблюдаются на большой высоте, а среди самых мощных явлений остаются тропические ураганы.

Ученые подчеркнули, что изучение ветра помогает лучше понимать процессы, происходящие как на нашей планете, так и в космическом пространстве.

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