Росавиация обновила рекомендации для легкой авиации из-за угрозы беспилотников

Росавиация подготовила методические рекомендации, направленные на повышение безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов в условиях возможного противодействия со стороны беспилотников. Информация об этом опубликована в официальном канале ведомства в « Максе ».

Согласно новым указаниям, экипажам, выполняющим полеты в воздушном пространстве классов H и G со скоростью до 300 км/ч, рекомендовано придерживаться заранее согласованного маршрута. В ведомстве отметили, что отклонение от запланированной траектории за пределами района полета не должно превышать одного километра.

Также Росавиация обратила внимание на порядок внесения изменений в маршрут во время полета. В случае необходимости корректировки курса пилотам рекомендуется заранее информировать органы обслуживания воздушного движения. Сообщение о предстоящем изменении маршрута должно быть передано не позднее чем за 30 минут до прохождения первой точки нового участка полета.

Уточняется, что действие данных рекомендаций рассчитано на длительный период и будет сохраняться до 02:59 по московскому времени 16 сентября 2026 года.

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