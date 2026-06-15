Автобус протаранил здание после ДТП на Дмитровском шоссе

В городском округе Дубна произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. После удара автобус выехал за пределы проезжей части и столкнулся со зданием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на 121-м километре трассы А-104 «Дмитровское шоссе». По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком MAN, после чего его отбросило в сторону расположенного рядом строения.

В полиции уточнили, что в результате происшествия один человек обратился за медицинской помощью. Информация о других пострадавших не поступала.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают причины аварии и все обстоятельства случившегося.

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