Блогер Лебедев раскритиковал переименование котлеты по-киевски в столовой Госдумы

Блогер Артемий Лебедев прокомментировал изменения в меню столовой Госдумы — и остался недоволен. В центре внимания оказалась пропажа котлеты по‑киевски, которую дизайнер счел заметной утратой. Свое мнение он озвучил в свежем выпуске новостного обзора, размещенном на платформе «VK Видео», сообщила Lenta.ru.

«Теперь она называется "котлета со сливочным маслом", что является абсолютно мегатупостью. Потому что Киев — это русский город. (...) Такое переименование — предел несусветнейшей просто глупости», — посетовал дизайнер.

В своем комментарии Лебедев провел ироничный контраст: по его словам, в Москве до сих пор немало городских объектов, названия которых связаны с Украиной или ее столицей. В качестве примеров он привел станцию метро «Киевская», гостиницу «Украина» и набережную Тараса Шевченко — все эти топонимы продолжают существовать, тогда как знакомое блюдо из меню исчезло.

«Всю жизнь было можно, а сейчас вдруг почему-то нельзя. Это абсолютная тупость», — констатировал дизайнер.

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