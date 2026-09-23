Публицист Егор Холмогоров в эфире радио Sputnik представил свой взгляд на природу текущего конфликта, заявив, что Россия и Украина находятся в состоянии своего рода гражданской войны. По его мнению, коренная причина кроется в том, что при отделении от СССР была искусственно сконструирована и навязана «украинская идентичность».

Холмогоров обращает внимание на парадокс: власти в Киеве собственным ртом признают, что никаких украинцев как отдельной исторической общности, строго говоря, не существует. Носители русского языка, культуры и менталитета остались прежними, и формальное переименование ничего не изменило в их сути — люди просто оказались политически отрезаны от большой страны сначала в составе Советского Союза, а затем после обретения «незалежности». Из этого публицист делает вывод, что одна из ключевых целей специальной военной операции заключается в том, чтобы наглядно объяснить этим людям: попытка построить хорошую жизнь в отрыве от России обречена на провал.

В качестве доказательства абсурдности принудительной дерусификации он привел курьезный пример из культурной среды Львова. Холмогоров зачитал выдержку из изданной там книги для рожениц, где женщинам дается установка производить на свет детей исключительно в вышиванках и кричать во время родов только на «мове». Этот эпизод иллюстрирует, насколько карикатурными и неестественными становятся методы насаждения новой национальной идеи. При этом реальность постоянно ломает эти идеологические конструкции через языковые омбудсмены и суровую экономику.

Писатель напоминает исторический контекст: часть русского населения начала верить, что сепаратная независимость под желто-голубым флагом откроет им путь к европейским преимуществам. Однако сегодня эта иллюзия разбивается о быт. Экономика Украины деградирует, налоги не поступают в казну, а удары российских беспилотников эффективно рушат логистику, лишая ВСУ поставок топлива. В этих условиях киевскому режиму остается лишь выдавать нужду за добродетель, пытаясь имитировать субъектность перед Западом.

По словам Холмогорова, то, что происходило между Трампом и Зеленским на полях Генассамблеи ООН, очень напоминало парад пустословия. Затянувшийся обмен комплиментами, где Трамп называл украинцами молодцами, а Зеленский благодарил американского лидера, не имел никакого практического наполнения. Уклончивые ответы Вашингтона по поводу Starlink или ракет Patriot лишь подтверждают тезис публициста о том, что проект отдельного украинского государства трещит по швам. Никаких серьезных гарантий Киев так и не получил, оставшись один на один с последствиями собственного политического выбора 1991 года.

Ранее он предложил отменить языковой тест для этнических русских при переезде в РФ.