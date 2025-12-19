Бородатая неясыть в хабаровской тайге: за бесшумным полетом самой грозной совы региона скрывается тайна

Как сообщает министерство природных ресурсов Хабаровского края, зимой в регионе обитает особый вид сов. Увидеть бородатую неясыть — событие: величественная птица с царственной осанкой и внимательным взглядом обычно неподвижно сидит у ствола в глубине тайги, дожидаясь вечерних сумерек для вылета на охоту к открытым болотам, сообщил transsibinfo.com.

Бородатая неясыть — грозный защитник своего гнезда. Молниеносный удар ее когтей способен нанести смертельные травмы таким хищникам, как лисица или куница. Атака происходит бесшумно и неожиданно, что часто не оставляет жертве времени на реакцию. Получив такой отпор, зверь обычно навсегда избегает опасного места.

Солидные размеры (длина до 80 см, размах крыльев свыше 1,5 м) делают ее одной из крупнейших сов мира, уступающей лишь филину и полярной сове. Массивность обусловлена густым рыхлым оперением, которое также обеспечивает уникальный бесшумный полет — эволюционное преимущество для охоты в ночном лесу.

