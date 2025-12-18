Редкий гость в Подмосковье: секретный пернатый житель Вишняковского парка попал в кадр

В Вишняковском парке в объектив фотографа попал редкий представитель зимующих птиц Подмосковья, сообщил местный телеграм-канал. REGIONS выяснил , в чем его особенность.

По информации издания, речь идет о пестром дятле. Птица занесена в Красную книгу России. Орнитологи «Лосиного острова» рассказали, что разглядеть дятла удается немногим из-за чрезмерной осторожности птицы.

На территории Подмосковья обитают семь видов дятлов. Заметить их на земле невозможно. Дятлы не способы ходить по ровной поверхности. Рассмотреть пернатых жильцов региона можно только на деревьях или во время полета.

«Дятлы — оседлые и одиночные птицы. Обитают преимущественно на одной территории. Образуют пары исключительно на гнездовой период. Основную часть времени дятлы проводят в процессе мониторинга деревьев. Определив место работы, дятел постепенно поднимается снизу вверх, усердно выдалбливая отверстия в нужном месте», — рассказали REGIONS в нацпарке.

Дятел — типичный зимующий обитатель подмосковных лесов, хотя его ареал обитания охватывает почти всю планету, за исключением Австралии и ледяной Антарктиды. Орнитологи не сомневаются в его способности пережить холода: уникальный клюв птицы, совершающий до 20 ударов в секунду, служит совершенным инструментом для добычи личинок из-под коры даже в самые морозные месяцы. Наблюдения подтверждают, что эти пернатые мастера обходятся без человеческой поддержки.

Ранее сообщалось, что в «Лосином острове» лось попробовал на вкус камеру фотоловушки.