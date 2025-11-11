Бытовая техника летела из окна: треш-стримеры разнесли арендованную квартиру

По информации журналиста, молодые люди проживали в квартире несколько дней. В день выезда они начали громить квартиру: ломать мебель, выбрасывать из окна бытовую технику. Вблизи дома находится аллея, где часто гуляют дети. Треш-стримеры выбросили из окна на эту аллею стиральную машинку и микроволновку. Происходящее видели подписчики молодых людей, которые во время прямого эфира пересылали деньги.

По данным журналиста, треш-стримеры на регулярной основе снимают подобный контент в разных городах России. В настоящее время они задержаны. Соседи по квартире в Кузбассе обратились к сотрудникам правоохранительных органов из-за шума.

Полицейские составили в отношении граждан протоколы по факту мелкого хулиганства, сообщил телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. В настоящее время эксперты оценивают степень ущерба собственника квартиры. На основании полученных данных могут возбудить уголовное дело. Инцидент произошел 27 октября.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили в квартире жителей Астраханской и Волгоградской областей — двоих мужчин в возрасте 31 года и 42 лет. Они пояснили, что снимают данное жилье посуточно, а имущество повредили с целью создания контента во время прямой трансляции в сети Интернет», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что треш-стример из Карелии получил 13 лет «строгача» за общение с подростком.