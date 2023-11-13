Деятельность «Партии дела» временно приостановлена решением Минюста

Секретарь федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин рассказал корреспонденту агентства «РИА Новости» , что Минюст принял решение о временном прекращении деятельности партии сроком на два месяца. Партия будет обращаться в суд.

В Минюсте сообщили, что приостановление действия связано с изменением устава. Уведомление о решении в виде административного иска партия получила 8 ноября. Алексей Лапушкин не согласен с подобным вердиктом. Спикер рассказал, что 17 августа состоялся VII съезд партии, в ходе которого обсудили все замечания, заявленные Минюстом ранее.

Все замечания были устранены. Информацию об этом разослали для изучения компетентных комиссий. Устав партии, действительно, был изменен, но исключительно с технической целью. Без этой процедуры было бы невозможно исправить все замечания.

«Это изменение носит технический характер, то есть, никак не является каким-то серьезным основанием для приостановки нашей работы. Соответственно, Минюст нам это изменение в устав завернул», - считает секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин

Алексей Лапушкин располагает информацией, что в понедельник, 13 ноября, иск будет внесен в реестр Верховного суда. Спикер надеется, что на предварительном заседании членам партии удастся разобраться с Минюстом, мирно разрешить конфликт и добиться снятия временного ограничения. В противном случае партия готова доказывать правоту в суде.