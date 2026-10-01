Колоноскопия без страха: почему исследование стало комфортным и как к нему подготовиться

Колоноскопия — исследование, которое спасает жизни. Но многие годами откладывают его из-за страха: боятся боли, наркоза, боятся услышать плохой диагноз. А тем временем рак толстой кишки остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына рассказала REGIONS , почему процедура стала проще и комфортнее и как к ней правильно подготовиться.

Почему колоноскопия — не страшно

Главный страх пациентов — боль. Многие помнят рассказы о том, как «это невыносимо». Но современная медицина шагнула далеко вперед. Сегодня колоноскопию проводят под седацией — медикаментозным сном. Человек просто засыпает и просыпается уже после процедуры, не помня ничего.

Врач вводит препарат через катетер в вене, и через 20–30 секунд наступает сон, близкий к физиологическому. Это не общий наркоз, а легкая седация с сохранением самостоятельного дыхания. Пробуждение наступает через несколько минут после окончания исследования.

Процедура длится около 20–30 минут. Пациент лежит на левом боку, врач вводит гибкий зонд с камерой через прямую кишку и осматривает слизистую. Если находит полипы, удаляет их сразу. Полипы — это доброкачественные образования, которые со временем могут превратиться в рак. Удаление полипов на ранней стадии предотвращает развитие онкологии. Именно поэтому колоноскопия считается золотым стандартом профилактики рака толстой кишки.

«Страх перед колоноскопией — это страх перед неизвестностью. Когда человек понимает, что процедура проходит во сне, что он ничего не почувствует, страх уходит. А те, кто уже прошел, удивляются: и это все? Я спал и не заметил», — говорит Светлана Черепицына.

Как подготовиться без касторки и мучений

Старая подготовка со слабительными и клизмами ушла в прошлое. Сегодня используют современные препараты на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ). Они очищают кишечник мягко и эффективно. Объем раствора может быть разным: от 2 до 4 литров в зависимости от препарата.

Но есть и низкообъемные варианты — например, раствор на основе D-сорбитола, аскорбиновой кислоты и пикосульфата объемом всего 0,46 литра. Исследования показали, что такой раствор очищает кишечник так же хорошо, как 2 литра ПЭГ, но переносится значительно легче: только 22% пациентов отметили сложности с приемом против 81% в группе ПЭГ.

Подготовка начинается за несколько дней. Сначала — бесшлаковая диета: исключают грубую клетчатку, бобовые, орехи, семечки, виноград, овощи и фрукты с кожурой. За день до процедуры можно только прозрачные жидкости: вода, бульон, чай без сахара, осветленные соки. Красные напитки запрещены. Сам раствор принимают по схеме: половину вечером накануне, половину утром в день процедуры. Это дает лучшее очищение и легче переносится. Раствор можно охладить и добавить немного лимонного сока, чтобы улучшить вкус.

Признаки, с которыми нельзя медлить

Колоноскопию делают не только для профилактики. Есть симптомы, при которых нужно срочно обратиться к врачу и пройти обследование. Кровь в стуле — это не всегда геморрой. Кровь может быть признаком полипов, язв, воспалительных заболеваний или опухоли. Если вы заметили кровь — идите к врачу. Изменение стула: если стул стал тонким, ленточным или появились запоры, которые не были свойственны раньше, — это тревожный сигнал. Необъяснимая потеря веса: если вы худеете без диет и физических нагрузок, нужно обследование. Постоянные боли в животе, особенно в нижней части, если боль не проходит неделями, — повод для беспокойства. Анемия: снижение гемоглобина без причины может указывать на скрытое кровотечение из кишечника.

Врач подчеркнула, что кровь в стуле — это всегда красный флаг. Не стоит списывать ее на геморрой. Геморрой может быть, но параллельно может быть и что-то более серьезное. Колоноскопия покажет точно.