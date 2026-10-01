В Дмитровском построили первый дом в квартале «Дружба» ЖК «Мечта»

Первый многоквартирный дом построили в квартале «Дружба» ЖК «Мечта» в Дмитровском округе, ООО «Специализированный Застройщик «Мега-Мечта» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 96 квартир, в нем три подъезда с пандусами. На первом этаже дома предусмотрено 11 коммерческих помещений, где смогут разместиться кофейня, салон красоты, образовательный центр, аптека или пункт выдачи заказов.

Вблизи квартала формируется полноценный образовательный кластер, там уже работает частная гимназия «Преображение» и муниципальная общеобразовательная школа. В 2027 году планируется сдача нового детского сада, который станет муниципальным.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.