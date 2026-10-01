Отпуск отменен за часы до вылета: турфирма в Сергиевом Посаде собирала деньги с туристов и исчезла в один день

Десятки обитателей подмосковного Сергиева Посада в последний момент лишились долгожданного отдыха из-за действий местной турфирмы, работавшей в торговом центре «Капитолий». Индивидуальные предприниматели Ольга и Кирилл Григорьевы, чей офис располагался в этом ТЦ неподалеку от магазина «Лента», принимали у клиентов значительные суммы за оформление путевок. Однако, как выяснилось, до туроператоров эти деньги не доходили — а когда шумиха вокруг инцидента стала набирать обороты, точки продаж спешно свернули работу, сообщил REGIONS.

Люди осознавали, что их отпуск отменен, буквально за несколько часов до вылета. Офис агентства на короткое время превратился в эпицентр стихийных разбирательств: разгневанные туристы часами составляли коллективные претензии, пока вызванная на место полиция наблюдала за происходящим.

«В "Капитолии", в Сергиевом Посаде, турагентство, которое рядом с Лентой, оставило людей без отдыха на море. Мы пострадавшие, никуда не улетели, 234 тыс. заплатили за тур, наши родственники, десять человек, завтра в 5:30 утра должны лететь, тоже не улетели. Только наши родственники и мы на миллион с лишним рублей попали», — рассказала одна из пострадавших в местном паблике.

На видеозаписях, сделанных в момент конфликта, предприниматели пытаются оправдаться перед обманутыми покупателями, ссылаясь на некие технические неполадки при проведении платежей. Но реальная картина оказалась куда серьезнее. У организаторов данного бизнеса числятся проигранные судебные разбирательства и открытые исполнительные производства (процедура принудительного взыскания долгов, которая запускается после решения суда).

По предварительным сведениям, банковские счета компании могли быть заблокированы именно из-за задолженностей. Поступающие от новых клиентов средства, таким образом, направлялись не на оплату туров, а на погашение накопившихся долгов.

Отвечая на вопрос о способах возврата средств, предпринимательница подтвердила, что у нее в собственности имеется автомобиль, который, по всей видимости, придется в спешке реализовать. При этом пострадавшие вполне обоснованно недоумевают: зачем им продолжали продавать путевки, если руководство фирмы прекрасно понимало, что находится в глубоком финансовом кризисе и счета заблокированы.

Широкий резонанс ситуация получила благодаря публикациям в региональных онлайн-сообществах «Репортер Андрей Трофимов» и «Андрей Мардасов. Новости Сергиево-Посадского округа». К истории подключились федеральные вещатели: корреспонденты РЕН-ТВ выехали в Сергиев Посад для записи репортажа о масштабном мошенничестве.

Огласка помогла пострадавшим сплотиться: десятки семей обнаружили друг друга, создали общий чат и направили коллективные обращения в УМВД (Управление министерства внутренних дел). Стало известно, что у проблемного агентства трудности копились давно — аналогичные нарекания от клиентов фиксировались еще за полгода и за год до текущих событий.

В настоящее время скандальная контора прекратила свою деятельность, что уберегло очередную партию доверчивых горожан от обмана. Однако впереди обманутых людей ожидает непростая и, вероятно, затяжная процедура взыскания денег через судебные инстанции.

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