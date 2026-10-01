Защита иноагента Моргенштерна предложила взыскать с него штраф со спецсчета

Защита 28-летнего рэпера Алишера Моргенштерна*, поменявшего имя на Исраэля Йегуду, обратилась в суд и к судебным приставам с просьбой взыскать назначенный музыканту штраф по делу о нарушении законодательства об иноагентах со специального банковского счета. Об этом ТАСС сообщил адвокат рэпера Ильдар Исламов.

По его словам, музыкант не отказывается исполнять приговор и готов погасить задолженность добровольно, но самостоятельно распоряжаться средствами на специальном счете Моргенштерн не может из-за ограничений, предусмотренных законодательством.

Исмаилов объяснил, что добровольно совершить расходную операцию по спецсчету невозможно, поэтому защита сама инициировала принудительное списание с него, предусмотренное законом.

Накануне Мировой суд в Москве назначил Моргенштерну штраф за нарушение закона об иноагентах в размере ₽7 млн. Савеловский суд увеличил сумму штрафа до ₽8,2 млн. После того как штраф не был погашен в установленный срок, было возбуждено исполнительное производство.

Ранее Моргенштерн анонсировал концерт в Армении.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.