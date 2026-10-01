Лесного нетопыря и водяную ночницу обнаружили при помощи гуманных живоловок в Подмосковье

В старинном парке Дрожжино-Бутово, расположенном в Подмосковье, кипит скрытая от глаз человека жизнь. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова провели здесь ночные биогеографические исследования и зафиксировали обитание редких видов летучих мышей. Согласно информации, предоставленной сообществом «Бутовский полигон — проектируемая ООПТ», в ходе экспедиции специалисты обнаружили лесного нетопыря и водяную ночницу, сообщил REGIONS.

Работы велись в рамках проекта «Возвращение в усадьбу Бутово». Возглавила научную группу кандидат биологических наук и преподаватель географического факультета МГУ Анастасия Кадетова. Как сообщил участник экспедиции, кандидат биологических наук и сотрудник кафедры биогеографии МГУ Никита Кадетов, для изучения ночной фауны применялись гуманные живоловки. За время наблюдений исследователям удалось временно отловить трех малых лесных и трех полевых мышей. По его словам, после осмотра и фиксации всех данных животных благополучно вернули в естественную среду обитания.

Фото: [ vk.ru/Бутовский полигон - проектируемая ООПТ ]

Помимо мелких грызунов, биологи подтвердили присутствие на территории усадьбы двух видов рукокрылых — лесного нетопыря и водяной ночницы. Находки свидетельствуют о богатстве и сохранности местной экосистемы, что особенно важно для старинных парковых зон, где природа и история переплетаются воедино.

«Для нас особенно важно, что это место постепенно открывается с новой стороны. Старые деревья, заросли, поляны, водоемы — все это становится домом для самых разных животных, многие из которых обычно остаются незаметными для человека», — рассказала местный краевед и участница проекта Мария Аргир.

В ближайшее время организаторы проекта планируют провести открытую лекцию, которую прочтет Анастасия Кадетова. Мероприятие будет посвящено экосистеме Дрожжино-Бутово и дальнейшим научным изысканиям. Реализация проекта поддерживается Правительством Московской области, Министерством информации и молодежной политики региона, а также Фондом президентских грантов.

Ранее сообщалось, что массовое падение бельчат из гнезд фиксируют в Подмосковье.