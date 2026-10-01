Сразу пять новых участников пополнили ряды Ассоциация ветеранов СВО в Котельниках
Фото: [Ассоциация ветеранов СВО Московской области]
Пять новых участников пополнили ряды Ассоциации ветеранов СВО городского округа Котельники, в результате чего общее число членов организации достигло пятидесяти человек. Лариса Бондалетова — военный медик с позывным «Незабудка», спасшая сотни жизней в зоне боевых действий — стала одной из них.
Членскую карточку ей передала исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова. Руководитель котельниковского отделения Роман Гаратов сообщил, что Бондалетова возглавит женский клуб психологической поддержки, созданный для матерей и жен участников специальной военной операции.
Инициатива крайне востребована и получит от организации всю необходимую помощь, отметил Гаратов. Ассоциация продолжает расти и развивать новые направления работы, объединяя людей, готовых оказывать поддержку.