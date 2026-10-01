P. Diddy перевели в одиночную камеру после сообщений о «роскошной жизни» в тюрьме

TMZ: P. Diddy перевели в одиночную камеру после сообщений о «люксе» в тюрьме

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

56-летнего американского рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса), осужденного на 50 месяцев, перевели в одиночную камеру после сообщений о «роскошной жизни» в тюрьме, сообщил TMZ со ссылкой на источники.

Накануне сообщалось, что Дидди устроил себе «люкс» в тюрьме Нью-Джерси: организовал среди заключенных «персональную услугу», просматривал соцсети на контрабандных телефонах и распивал с сокамерниками дорогой алкоголь. После выхода материала NBC News рэпера вернули в изолятор строгого режима, а администрация тюрьмы начала расследование.

До этого Комбс уже переводили в одиночную камеру в июле — после драки с другим заключенным.

В октябре 2025 года P. Diddy приговорили к 50 месяцам тюрьмы (четыре года и два месяца) за перевозку женщин через границу с целью вовлечения в проституцию. По наиболее серьезным обвинениям, включая торговлю людьми для сексуальной эксплуатации и рэкет, рэпера оправдали.

Наказание Комбс отбывает в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси — там более низкий уровень безопасности и есть программа лечения наркозависимых.

Ранее сообщалось, что осужденный за убийство Тупака «Киффи Ди» устроил драку в СИЗО.

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