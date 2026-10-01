8,6 кг чистого азарта и милосердия: рыбак из Подмосковья отпустил обратно в воду трофей, которому не было цены

Настоящий трофей достался рыбаку из Дмитрова: он вытащил из воды щуку, чей вес составил 8 кг 600 граммов. Почему столь крупную добычу правильнее отпускать, REGIONS пояснил Иван Стабровский — бывший сотрудник Рыбохотнадзора.

Местный телеграм-канал «ЧП Дмитров» пишет, что рыбак настоятельно просил не называть его имя и не показывать место, по которому его можно узнать. Добыча досталась ему исключительно ради азарта: запечатлев себя рядом с рекордсменкой на общем снимке, мужчина аккуратно вернул ее в воду — туда, где остались ее сородичи.

Как объяснил Стабровский, восьмикилограммовая щука — это особь возрастом примерно 12–16 лет. Для понимания масштаба: в подмосковных водоемах щука обычно не вырастает больше 2–3 кг, а рыба тяжелее 5 кг уже относится к трофейной.

«Я хочу объяснить, почему щук таких размеров нужно обязательно отпускать. Во-первых, это вопрос генетики. Крупная щука — это носитель генофонда, который позволяет виду расти до больших размеров. Если мы постоянно вылавливаем самых крупных особей, популяция мельчает: через несколько лет в водоеме не останется щук тяжелее 3–4 кг. Это уже доказано исследованиями — там, где рыболовный прессинг высок, средний размер щуки падает», — отметил Стабровский.

Так что экземпляр из Дмитровского округа — действительно редкость. Кроме того, по словам эксперта, крупная щука за один нерест способна дать около 10 тыс. мальков благодаря огромному количеству икры.

«Да, выживаемость икры у старой особи ниже — около 5–10% против 10–20% у молодой. Но за счет огромного количества икры — до 150 тысяч икринок — вклад крупной щуки в популяцию в абсолютных цифрах все равно больше, чем у 3-килограммовой», — отметил собеседник.

И наконец, возраст: особям старше 15 лет в природе встретиться практически невозможно.

«Эта рыба пережила множество зим, голодовок, хищников и браконьеров. Она заслужила жить дальше. Отпустить такую щуку — значит дать шанс следующему поколению рыбаков тоже поймать трофей, а не сетовать на то, что „рыбы больше нет“», — заключил эксперт.

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