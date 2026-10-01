Ноев ковчег нашли под землей? Радар показал странную структуру внутри холма

Исследователи заявили, что под лодкообразным холмом Дюрупынар на востоке Турции может находиться крупный рукотворный объект, пишет Daily Mail. Частная группа Noah’s Ark Scans представила предварительные результаты радиолокационного исследования структуры длиной около 157 метров.

Сканирование проводил инженер Хосров Бахтар, ранее создававший системы обнаружения для американских оборонных ведомств. По его словам, радар выявил внутри холма повторяющиеся линии, углы, коридоры, камеры и проходы, которые, по мнению команды, не похожи на обычную геологическую массу.

При этом исследователи не утверждают, что уже доказали существование Ноева ковчега. Бахтар заявил лишь, что под поверхностью находится организованная структура, происхождение которой еще предстоит установить.

В конце сентября 2026 года на объекте началось бурение. Первые скважины наткнулись на очень твердый слой на глубине примерно 3,5–4,5 м, а образцы отправили в лаборатории для анализа органического материала и возможных следов древесины.

Следующим этапом команда хочет искать древнюю ДНК животных внутри обнаруженных полостей. Полное радиолокационное обследование планируют завершить к ноябрю 2026 года.