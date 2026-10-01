Тыква по имени Атланта и кабачок «Кабан»: житель Луховиц переписал российские рекорды

Огуречная слава Луховиц пошатнулась: теперь подмосковный город знают в стране благодаря овощам совсем другого масштаба. Андрей Гусев, работающий строителем, а в свободное время увлеченно занимающийся агрономией, превратил собственный семейный участок в место, где рождаются национальные рекорды. По информации, которой поделился сам овощевод, ему удалось вырастить свеклу массой 14 килограммов 20 граммов, кабачок на 76 килограммов 300 граммов, а также тыкву, вес которой приблизился к 800 килограммам, сообщил REGIONS.

Самым свежим достижением стала свекла, выращенная в открытом грунте. Согласно словам Гусева, корнеплод признан крупнейшим в России по итогам 2026 года и уступает лишь одному результату за всю историю отечественного овощеводства. Предыдущий рекорд — 16 килограммов 150 граммов — установила в 2024 году другая огородница. Что делать с гигантом, в семье пока не придумали; сам овощевод с улыбкой замечает, что такого урожая хватило бы на борщ для всей деревни.

«Взвесили свеклу. Ее чистый вес — 14 килограммов 20 граммов, — рассказал Андрей. — Это самая большая свекла 2026 года в России и вторая по весу после рекорда. Вообще‑то это наш первый опыт выращивания именно свеклы. Она росла у нас в огороде в течение 7 месяцев».

Чуть раньше, за 1,5 недели до взвешивания свеклы, Гусев удивил сообщество огородников кабачком, которому дали домашнее прозвище «Кабан». Его масса составила 76 килограммов 300 граммов, что на 2,5 килограмма больше прежнего российского достижения. Момент снятия плода с грядки и его взвешивание записали на видео — без такой фиксации заявку в Книгу рекордов России не рассматривают. На Национальном чемпионате урожая «Битва гигантов» этот кабачок удостоился второго места, а выращенный там же арбуз на 80,2 килограмма занял четвертую позицию. Еще один арбуз, потянувший на 57,8 килограмма, семья просто съела.

«Мы с семьей назвали наш чудо‑кабачок Кабаном!» — поделился Андрей. Семя для посадки он приобрел через интернет у английского рекордсмена, который в 2023 году вырастил кабачок весом более 114 кг.

Фото: [ Андрей Гусев ]

Основной интерес Андрея Гусева сосредоточен на тыквах сорта «Атлантик Гигант». Еще в 2022 году его тыква, получившая имя Атланта, выросла до 771 килограмма — этот результат эксперты официально подтвердили как рекорд России. В семье существует традиция давать каждому плоду собственное имя: среди них были Луна, Шляпа и Ватрушка. По словам овощевода, гигантская тыква нуждается в родословной не меньше породистой собаки: фермеры отслеживают историю каждого растения вплоть до пятнадцатого поколения. Опыление рекордсменов проводят вручную — соцветие на сутки закрепляют прищепкой, чтобы насекомые не занесли чужую пыльцу.

«Несколько лет назад я обратился на местное телевидение, сказал, что вырастил тыкву больше 600 кг, и надо мной похихикали, — вспоминает Гусев. — Сейчас мое увлечение поддерживает администрация города, локальные медиа, а мои тыквы стали гордостью Луховицкого района».

В вопросах питания Гусев придерживается только органики: компост, перегной, древесная зола, травяные настои. Химические подкормки исключены — иначе официальную регистрацию рекорда не получить, поскольку всех участников фестивалей проверяют на наличие вредных веществ. Семена ценных сортов обходятся недешево: одно семя американской селекции с документальной родословной стоит порядка $100. Но, по наблюдениям Гусева, решающую роль играет именно генетика — его тыквы в отдельные дни прибавляли по 20–22 килограмма.

В социальных сетях овощевод состоит в «Клубе овощеводов-гигантоводов» и «Национальном чемпионате урожая БИТВА ГИГАНТОВ», где публикует фото и видео с выставок — от столичных площадок до фестивалей в Казахстане. Останавливаться на достигнутом Гусев не планирует: в текущем сезоне он уже попробовал 57-килограммовый арбуз и продолжает возить урожай на выставки по стране. А из гигантских тыкв в семье готовят самые обычные блюда — например, запекают тыкву с говядиной в духовке.

Ранее сообщалось, что бахчевод из Электрогорска устроит заплыв на гигантской тыкве на ВДНХ.