Звезда сериала «Чудо» Ида Галич показала, как выглядит ее живот после вторых родов

Super: Ида Галич рассказала об этапах восстановления тела после вторых родов

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

36-летняя звезда сериала «Чудо», российская блогерша Ида Галич поделилась с подписчиками этапами восстановления тела после вторых родов, пишет Super.

Фото: [соцсети]

В своем блоге Ида опубликовала фото живота и рассказала о процессе возвращения к привычной форме. Телеведущая объяснила, что не стремится к быстрому результату и сосредоточена на бережном восстановлении и заботе о здоровье.

По словам блогерши, для подтяжки кожи и уменьшения растяжек она начала проходить курс RF-лифтинга, который, отметила Галич, переносится комфортно и не вызывает боли. Она подчеркивает, что не следует стереотипным представлениям о том, как должна выглядеть женщина после беременности, и двигается в своем темпе.

Второй ребенок Иды Галич — дочь — родился в конце июля 2025 года от бизнесмена Олега Ледвича. У телеведущей также есть старший сын, который появился на свет в предыдущем браке с Аланом Басиевым.

Ранее сообщалось, что внучка Веры Глаголевой показала себя в бикини.

Актуально

Читайте также

«Будто родился не в своей эпохе»: Собчак отреагировала на смерть Соседова

«Будто родился не в своей эпохе»: Собчак отреагировала на смерть Соседова

Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

В Долгопрудном 4 октября пройдет пробег памяти Виктора Пацаева

В Долгопрудном 4 октября пройдет пробег памяти Виктора Пацаева

«Учительница на школьной дискотеке»: Юлия Пересильд попробовала себя в роли диджея и нарвалась на хейт

«Учительница на школьной дискотеке»: Юлия Пересильд попробовала себя в роли диджея и нарвалась на хейт

Кузя из «Универа» ответил на обвинения в неуплате алиментов

Кузя из «Универа» ответил на обвинения в неуплате алиментов

В семье звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу трагедия: актер потерял 13-летнюю дочь

В семье звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу трагедия: актер потерял 13-летнюю дочь

«Меня ввели в заблуждение»: россиянка судится с организаторами концерта Канье Уэста в Петербурге

«Меня ввели в заблуждение»: россиянка судится с организаторами концерта Канье Уэста в Петербурге

Стало известно о возможном расставании Павла Дурова и Юлии Вавиловой

Стало известно о возможном расставании Павла Дурова и Юлии Вавиловой

«Связка начала двигаться»: как Ая из «Города 312» восстанавливает голос после инсульта

«Связка начала двигаться»: как Ая из «Города 312» восстанавливает голос после инсульта

Джиган отрицает информацию о стрельбе в собственном доме

Джиган отрицает информацию о стрельбе в собственном доме

На 28-м году жизни умер сын супермодели Синди Кроуфорд

На 28-м году жизни умер сын супермодели Синди Кроуфорд

«Очень волновалась»: Тодоренко призналась, что поступила сразу в два университета

«Очень волновалась»: Тодоренко призналась, что поступила сразу в два университета

Добавьте mosregtoday.ru в избранное