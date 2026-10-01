Звезда сериала «Чудо» Ида Галич показала, как выглядит ее живот после вторых родов

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В своем блоге Ида опубликовала фото живота и рассказала о процессе возвращения к привычной форме. Телеведущая объяснила, что не стремится к быстрому результату и сосредоточена на бережном восстановлении и заботе о здоровье.

По словам блогерши, для подтяжки кожи и уменьшения растяжек она начала проходить курс RF-лифтинга, который, отметила Галич, переносится комфортно и не вызывает боли. Она подчеркивает, что не следует стереотипным представлениям о том, как должна выглядеть женщина после беременности, и двигается в своем темпе.

Второй ребенок Иды Галич — дочь — родился в конце июля 2025 года от бизнесмена Олега Ледвича. У телеведущей также есть старший сын, который появился на свет в предыдущем браке с Аланом Басиевым.

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