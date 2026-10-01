В Подмосковье маммопластику после лечения рака груди прошли почти 400 жительниц

С начала 2026 года в Подмосковье бесплатную реконструктивную маммопластику прошли 343 женщины, которые перенесли заболевание молочных желез, такая операция помогает восстановить форму груди после частичного или полного удаления молочной железы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Реконструктивная пластика является важной частью комплексного лечения пациенток после рака молочной железы», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, пациентки могут вернуться к привычному образу жизни после основного этапа лечения. Операцию выполняют одномоментно с удалением пораженной ткани или спустя некоторое время после завершения лечения., решение об это принимает лечащий врач.

Выполнить процедуру можно бесплатно по полису ОМС в областном онкологическом диспансере, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и Клинской больнице, для этого нужно обратиться к врачу-онкологу по месту прикрепления.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.