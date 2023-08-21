Денис Пушилин рассказал о ситуации в районе Артемовска и занятии пунктов близи Авдеевки

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала « Россия-24 » рассказал об обстановке в зоне СВО на донецком и артемовском направлении.

Армия РФ заняли три опорных пунктов в районе Авдеевки вблизи населенного пункта Новокалиновка. На данном участке продолжаются активные военные действия.

«Что касается флангов [в районе Артемовска], то противник предпринимал в последние дни попытки как по южному флангу, так и по северному флангу продвигаться», - высказал мнение врио главы ДНР Денис Пушилин

ВСУ также пытались закрепиться на позициях вблизи Артемовска. На данном направлении самой горячей точкой можно назвать Клещеевку. Активнее всего противник пытается забрать самые высокие позиции. Армия РФ дает отпор. У ВСУ есть большие потери.

Также Денис Пушилин рассказал, что населенные пункты ДНР Урожайноеи Старомайорское в настоящее время стали серой зоной. ВСУ пытаются закрепиться на данном участке, но авиация РФ и артиллерия не позволяет это сделать.

Также Денис Пушилин прокомментировал информацию о том, что Нидерланды согласовали передачу Украине истребителей F-16. Это доказывает, что Запад старается затянуть конфликт и не готов к проведению мирных переговоров. Армия РФ сможет противостоять технике. В правительстве отметили, что передача может продлить конфликт, но не изменить обстановку в зоне СВО.