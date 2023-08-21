Врио главы ДНР рассказал о стремлении Запада затянуть конфликт путем передачи Украине F-16

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала « Россия-24 » высказал мнение, что на Западе не заинтересованы в быстром и мирном разрешении вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

К такому мнению Денис Пушилин пришел после заявления президента Владимира Зеленского о том, что Амстердам передаст Украине 42 истребителя F-16. Известно, что Дания также выделит Киеву самолеты для продолжения военных действий.

Врио главы ДНР отметил, что армия РФ найдет способ, как обезвреживать истребители. Очевидно, что Запад выбрал курс затяжного конфликта и не заинтересован в переговорах.

«Характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия, конечно же, объяснить нельзя», - высказал мнение врио главы ДНР Денис Пушилин

Также Денис Пушилин рассказал об обстановке в зоне СВО. ВСУ активно стараются расположиться на участке вблизи населенных пунктов ДНР - Урожайного и Старомайорского. В настоящее время села находятся в серой зоне. Южнодонецкое направление остается самой горячей точкой. Денис Пушилин отметил, что противник несет большие потери, но все равно постоянно перебрасывает личный состав и технику. Закрепиться на позициях у ВСУ не получается из-за слаженной работы авиации и артиллерии.