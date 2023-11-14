Депутат Бузыкаев назвал жителей Белорецка ботами, не отреагировав на проблему с водой

Депутат Камиль Бузыкаев получил много негативных сообщений от жителей Белорецка. Люди требуют решения проблем с водоснабжением. Чиновник предположил, что массовые комментарии - это атака ботов, что еще больше разозлило горожан, сообщает mkset.ru .

В одном из микрорайонов в Белорецке около 400 абонентов испытывают проблемы с водоснабжением. Люди вынуждены самостоятельно приобретать воду и доставлять ее в свои квартиры.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров был проинформирован о проблеме еще в прошлом году. Чиновник поручил местной власти разобраться. Мэр Белорецка отчитался, что финансирование властям перевели. Обещали, что скоро начнутся работы по замене труб. До сих пор этого не произошло.

Люди в очередной раз начали писать о проблеме в социальных сетях. Депутат Камиль Бузыкаев предположил, что, вероятно, страницу атаковали боты. Его удивило такое большое количество негативных комментариев, посвященных одной теме. Люди начали отвечать, что они - не боты.

«После таких слов понимаешь, почему везде динамят. Мы боты. Люди наверху», — написал пользователь социальных сетей

Депутат объяснил, почему так предположил:

«Профили почти у всех закрытые, напоминает атаку ботов. Могу ошибаться, как все люди», — написал депутат Камиль Бузыкаев

Жители продолжили делиться историями, как семьи с маленькими детьми вынуждены экономить воду, как ее тяжело привозить в квартиры и как проблема не решается уже не первый год. Один пользователь отметил, что посты пишут «живые обезвоженные люди».