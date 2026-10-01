Полвека работал на шахте и за рулем — и вдруг ₽10 млн: российский пенсионер сорвал джекпот после 30 лет игры

По информации организаторов лотереи, за плечами победителя более полувека трудового стажа. 24 года он отработал на угольных шахтах, еще девять лет был шофером. Кроме того, мужчина трудился охранником и грузчиком. Сейчас он на заслуженном отдыхе и, по его собственным словам, ценит спокойную жизнь.

По словам организаторов, играть в лотерею пенсионер начал еще в 90-х и с тех пор делал это регулярно. Однако по-настоящему крупно повезло ему только теперь. Сначала мужчина не поверил своим глазам — настолько неожиданным оказался результат. Чтобы убедиться, он еще раз сверил номера в архиве тиражей на сайте. Лишь после этого пришло осознание: все по-настоящему.

По информации организаторов, квартиру победитель брать не стал, хотя такой вариант организаторы, как правило, предлагают. Он решил получить выигрыш деньгами. Всю сумму мужчина планирует отдать дочери и внучке — по его словам, именно близкие для него важнее всего.

Ранее сообщалось, что российский паралимпиец выиграл ₽5 млн в моментальную лотерею.