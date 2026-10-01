Полвека работал на шахте и за рулем — и вдруг ₽10 млн: российский пенсионер сорвал джекпот после 30 лет игры
В Кузбассе пенсионер-шахтер выиграл в лотерею ₽10 млн и отдаст их дочери
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Житель Кузбасса стал обладателем крупного выигрыша в лотерею — ₽10 млн. Об этом проинформировали организаторы розыгрыша, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации организаторов лотереи, за плечами победителя более полувека трудового стажа. 24 года он отработал на угольных шахтах, еще девять лет был шофером. Кроме того, мужчина трудился охранником и грузчиком. Сейчас он на заслуженном отдыхе и, по его собственным словам, ценит спокойную жизнь.
По словам организаторов, играть в лотерею пенсионер начал еще в 90-х и с тех пор делал это регулярно. Однако по-настоящему крупно повезло ему только теперь. Сначала мужчина не поверил своим глазам — настолько неожиданным оказался результат. Чтобы убедиться, он еще раз сверил номера в архиве тиражей на сайте. Лишь после этого пришло осознание: все по-настоящему.
По информации организаторов, квартиру победитель брать не стал, хотя такой вариант организаторы, как правило, предлагают. Он решил получить выигрыш деньгами. Всю сумму мужчина планирует отдать дочери и внучке — по его словам, именно близкие для него важнее всего.
Ранее сообщалось, что российский паралимпиец выиграл ₽5 млн в моментальную лотерею.