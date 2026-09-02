«Приходите всей семьей»: в Мытищах на фестивале 5 сентября бесплатно угостят чаем из 300-литрового самовара

В парке Мира в Мытищах в субботу, 5 сентября, развернется масштабный праздник в честь Дня городского округа. Организаторы подготовили программу, которая объединит историю, современную культуру и народные традиции. Главным событием станет фестиваль «Чаепитие в Мытищах», где каждый найдет занятие по душе, сообщил REGIONS.

Для любителей истории откроется интерактивная зона «Дворянские Мытищи». Здесь можно будет узнать, как проходили чаепития в зажиточных домах, какие правила этикета соблюдали за столом и почему чайная церемония была важной частью дворянского быта. Тем, кто предпочитает активный отдых, предложат квест «По следам Мытищинских чаепитий». Участникам предстоит пройти десять тематических локаций, а самых выносливых ждут подарки.

Главная фотозона фестиваля расположится у акведука на ретро-площадке. Здесь установят уникальный самовар объемом 300 литров. Весь день всех желающих будут бесплатно угощать горячим чаем. С 12:00 до 19:00 здесь же пройдут чайные церемонии: от классического русского чаепития с самоваром до китайской церемонии и традиционной варки чая. У посетителей будет возможность не только продегустировать разные сорта, но и научиться правильно заваривать напиток.

На мастер-классах от учреждений культуры и партнеров фестиваля каждый желающий сможет расписать сувенирный самовар и забрать его с собой. Также на площадке будет работать проект «Чайные рецепты»: жители Мытищ смогут поделиться своими фирменными способами заваривания чая и любимыми сочетаниями. Все рецепты соберут в общий сборник прямо на фестивале.

Музыкальная программа также обещает быть насыщенной. Днем на главной сцене выступят Мытищинский эстрадный оркестр «Ладья», творческие коллективы округа и вокальный дуэт «Поющие сердцем». Вечером эстафету подхватят артисты, соединяющие народные мотивы с современными ритмами: ансамбль «МАТРЕНА-АРТ», группа «CLEVER» (электро-фолк), кавер-группа «ЗАБАВА» и солист Московской областной филармонии Максим Мацышин.

Фестиваль пройдет 5 сентября с 11:00 до 21:30 в парке Мира по адресу: Новомытищинский проспект, 13. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

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«Приходите всей семьей, приглашайте друзей и проведите День городского округа Мытищи вместе с нами», — сообщили в управлении.

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