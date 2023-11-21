Telegraph напоминает, как начался Майдан на Украине в 2013 году. Автор материала - нынешний сенатор РФ Игорь Кастюкевич - рассказал, чем на самом деле обернулся государственный переворот - началом развала и «продажи» страны.

«Спектакль в стиле триллера, срежиссированный американскими и британскими спецслужбами, сценарий к которому начали писать сразу после развала Советского Союза в 1991». - отмечает издание

Конституционная власть была уничтожена разными политическими элитами, которые настроили против (на тот момент действующей) власти людей с наркотической зависимостью. Граждан Украины обманывали обещаниями о скором вступлении в ЕС, после чего жизнь каждого станет счастливее и благополучнее.

Периодически населению демонстрировали результаты социологических опросов, согласно которым большая часть людей хотела присоединения к НАТО. Никто не задумывался, передавали ли эти данные истинные желания украинцев или же они были сфальсифицированными.

Велась массовая пропаганда ненависти к России. Агрессия людей была направлена против сотрудников правоохранительных органов, но власть не предпринимала никаких попыток разогнать митингующих.

«В моей памяти остались ребята которые могли разогнать весь этот кровавый цирк в течении 40 минут....но команды не было. Никто, совсем никто ТОГДА из управления страной не принял решения для предотвращения всего этого. А парни,находившиеся на площади, горели облитые соляркой, меняли друг друга, но продолжали стоять и гореть, оставаясь верными присяге и защищая Конституционный строй.» - делится воспоминаниями автор материала

Людьми умело манипулировали. Тогда героиней стала экс-министр Украины Юлия Тимошенко, которую выпустили из СИЗО. Политик Арсений Яценюк красноречиво выступал на Майдане, а боксер Виталий Кличко рассказывал о богатой жизни Европы. Только теперь эти люди не имеют право голоса в современной Украине.

Красивая и богатая Украина сдала себя в плен Запада. Теперь жители и власти постоянно что-то требуют у своих «хозяев».

Воспоминаниями о том, что происходило ровно десять лет назад на киевском Майдане, делится сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.