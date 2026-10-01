Зачем туристы заворачивают загранпаспорт в фольгу и помогает ли это

В последнее время среди туристов распространился необычный лайфхак — заворачивать загранпаспорт перед путешествием в алюминиевую фольгу. Тренд разошелся по соцсетям и туристическим форумам. Люди верят, что так они защитят биометрические данные на электронном чипе от кражи. Однако эксперты по безопасности сомневаются: реальной угрозы почти нет, а вот очереди в аэропортах растут. Об этом пишет Metropolitan.si.

Почему паспорт решили прятать в фольгу

Современные загранпаспорта оснащены бесконтактным чипом, в котором помимо общей информации и фотографии владельца хранятся также биометрические данные. Именно чип и напугал путешественников — они считают, что злоумышленник со специальным считывателем может перехватить данные, просто подойдя поближе в аэропорту. Алюминиевая фольга способна ослаблять электромагнитный сигнал, поэтому туристы стали использовать ее как вариант защиты документов.

Насколько реальна опасность считывания

Сам факт наличия чипа еще не означает, что паспорт можно незаметно считать с большого расстояния. Для взаимодействия с ним считывающему устройству необходимо находиться очень близко к документу. Именно поэтому эксперты называют подобную защиту избыточной для обычной поездки. Вероятность сценария, при котором злоумышленник незаметно считывает данные проходящего мимо пассажира, оценивается как крайне низкая. При этом фольга действительно способна создать физическое препятствие для радиосигнала. То есть сама идея основана не на выдуманном свойстве металла, а вот практическая необходимость такого экрана остается под вопросом.

Как фольга создает проблемы на паспортном контроле

Главная проблема такого способа защиты гораздо прозаичнее. Перед проверкой документ все равно придется достать из фольги, открыть и передать сотруднику пограничной службы или предъявить его через терминал. Если постоянно заворачивать паспорт и разворачивать его перед каждой проверкой, путешествие станет скорее неудобнее, чем безопаснее. В аэропорту это добавляет лишнее время к процедуре.

Казалось бы, несколько секунд особой роли не сыграют, но когда пассажиров много, это выливается в заметные задержки очереди. Получается, что фольга — физическое препятствие для радиосигнала, но не разумная мера безопасности.

«Фольга — физическое препятствие для радиосигнала, но не разумная мера безопасности», — отмечают эксперты.

Что советуют специалисты

Тренд с фольгой — пример того, как забота о цифровой безопасности приводит к мерам, которые звучат разумно, но в повседневной жизни не только не дают реальной защиты, но и создают определенные проблемы. Этот трюк не стоит рассматривать как меру цифровой безопасности. Гораздо практичнее сосредоточиться на сохранности паспорта и не давать его посторонним.