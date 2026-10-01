Сафонов назвал игрока «Краснодара», с которым чуть не подрался

Сафонов назвал самого конфликтного игрока в «Краснодаре»: «Чуть ли не до драки»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Краснодар»]

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, ранее выступавший за «Краснодар», в шоу на канале «Вписка» назвал игрока «быков», с которым у него случались конфликты.

Футболист сборной России вспомнил, что у него случались острые ситуации с нападающим Джоном Кордобой из-за вспыльчивости колумбийца.

«Я в какой-то период времени позволял себе сказать что-то лишнее. Я острый на язык. У него искра появляется, а я могу костер сделать. Я помню, мы с ним жестко зацепились, чуть ли не до драки, потому что я что-то вслух сказал, делая передачу, по-русски. Он это воспринимает на свой счет», — рассказал Сафонов.

Спорщиков вовремя разняли, в противном случае, Кордоба, по словам Сафонова, «навалял» бы ему без шансов.

Матвей Сафонов в 2024 году перешел из «Краснодара» в ПСЖ. Кордоба играет за «быков» с 2021 года. В минувшем сезоне колумбиец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами.

Ранее Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной Португалии из-за конфликта с тренером.

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