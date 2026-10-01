Шайба Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» избежать крупного поражения

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил первую шайбу в сезоне

Культура и спорт

Фото: [ХК «Лос-Анджелес Кингз»]

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» крупно обыграли «Лос-Анджелес Кингз» — 8:4.

Российский форвард «Королей» Артемий Панарин забросил свою первую шайбу в сезоне. Произошло это на 12-й минуте третьего периода. Россиянин обострил интригу в матче, сделав счет 4:6. Однако в оставшееся время «Лавины» забили еще два гола.

Панарин провел на площадке 20:16 — наибольшее время среди нападающих обеих команд. Форвард «Колорадо» Федор Свечков отыграл 15:30 и результативными действиями не отметился.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» разгромили «Филадельфия Флайерз» со счетом 7:0. Россияне Евгений Малкин и Егор Чинахов отметились заброшенными шайбами.

Читайте также

Не стало сценариста фильма «Там, на неведомых дорожках…» Аллы Ахундовой

Не стало сценариста фильма «Там, на неведомых дорожках…» Аллы Ахундовой

Лакерник рассказал, как следует выдавать квоты российским фигуристам на ЧМ и ЧЕ

Лакерник рассказал, как следует выдавать квоты российским фигуристам на ЧМ и ЧЕ

Меладзе ушел со сцены после потасовки в концертном зале Праги

Меладзе ушел со сцены после потасовки в концертном зале Праги

«Увезла и скрывается»: режиссер Серзин обвинил звезду «Деффчонок» Вилкову в краже дочери

«Увезла и скрывается»: режиссер Серзин обвинил звезду «Деффчонок» Вилкову в краже дочери

Дина Хуснутдинова поделилась главным советом от Этери Тутберидзе

Дина Хуснутдинова поделилась главным советом от Этери Тутберидзе

В «Галатасарае» пересмотрят позицию Батракова в атаке

В «Галатасарае» пересмотрят позицию Батракова в атаке

Дочь звезды сериала «Тайны следствия» Ковальчук выходит замуж

Дочь звезды сериала «Тайны следствия» Ковальчук выходит замуж

Звезда фильма «Сестры» Акиньшина показала фото в купальнике спустя четыре месяца после родов

Звезда фильма «Сестры» Акиньшина показала фото в купальнике спустя четыре месяца после родов

ЦСКА назван самой молодой командой РПЛ

ЦСКА назван самой молодой командой РПЛ

Плющенко-младший высказался о хейте в свой адрес

Плющенко-младший высказался о хейте в свой адрес

Тело 27-летнего Пресли Гербера кремировали

Тело 27-летнего Пресли Гербера кремировали

Виктория Боня поругалась с дочерью в прямом эфире: блогер обвинила ее в абьюзе и нарушении личного пространства

Виктория Боня поругалась с дочерью в прямом эфире: блогер обвинила ее в абьюзе и нарушении личного пространства

Добавьте mosregtoday.ru в избранное