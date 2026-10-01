Шайба Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» избежать крупного поражения
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил первую шайбу в сезоне
Фото: [ХК «Лос-Анджелес Кингз»]
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» крупно обыграли «Лос-Анджелес Кингз» — 8:4.
Российский форвард «Королей» Артемий Панарин забросил свою первую шайбу в сезоне. Произошло это на 12-й минуте третьего периода. Россиянин обострил интригу в матче, сделав счет 4:6. Однако в оставшееся время «Лавины» забили еще два гола.
Панарин провел на площадке 20:16 — наибольшее время среди нападающих обеих команд. Форвард «Колорадо» Федор Свечков отыграл 15:30 и результативными действиями не отметился.
Ранее «Питтсбург Пингвинз» разгромили «Филадельфия Флайерз» со счетом 7:0. Россияне Евгений Малкин и Егор Чинахов отметились заброшенными шайбами.