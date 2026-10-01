«Коллапс мироустройства». «Коллапс мироустройства». Эксперт Доктороу назвал угрозы блокады Калининграда неприемлемыми

Доктороу: угрозы Калининграду чреваты коллапсом мироустройства

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Заявления европейских элит о возможной блокаде Калининграда являются попыткой разрушить послевоенный порядок, сообщил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Это (переход Калининграда под советскую юрисдикцию по решениям Потсдамской конференции — Прим. ред.) часть системы мироустройства, сложившейся по итогам Второй мировой войны. Страны НАТО пытаются пересмотреть эти итоги в ущерб России. Поэтому, с точки зрения Москвы, любые аспекты послевоенного урегулирования неприкосновенны», — сказал он.

Как подчеркнул эксперт, любые угрозы в адрес Калининградской области недопустимы, поскольку способны обернуться «коллапсом послевоенной системы мироустройства».

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безрассудными звучащие в Европе разговоры о том, что российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области можно «сровнять с землей».

Представитель МИД обратила внимание на линию, которой придерживаются Евросоюз и НАТО: ставка на всеобщую милитаризацию. Вблизи российских рубежей растут оборонные бюджеты, наращивается инфраструктура альянса, запускается серийный выпуск беспилотников, а также организуются учения наступательной направленности, где отрабатываются в том числе сценарии блокады Калининградской области. Одновременно с этим отдельные западные политики не скрываясь говорят о «превентивном» ударе или атаках на российские объекты.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не ведет подготовку к военному противостоянию с Европой, поскольку для этого отсутствуют какие-либо предпосылки. По его словам, западные политики на регулярной основе нагнетают среди своих граждан страх перед несуществующей российской угрозой, используя это как инструмент отвлечения от собственных внутренних трудностей. В Кремле, в свою очередь, давали понять: если для Калининградской области возникнут какие-либо риски, они будут нейтрализованы, а попытка заблокировать регион способна перерасти в полномасштабный конфликт.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пожаловался, что не получает благодарности за отказ от зарплаты.

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