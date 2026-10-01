Атака БПЛА ВСУ на регионы России 1 октября 2026: ПВО сбила дроны над Тулой, есть жертва в ДНР

В ночь на 1 октября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Режим беспилотной опасности объявлялся и продолжал действовать в Белгородской, Калужской, Тульской областях и Геленджике. В Донецкой Народной Республике при атаках погиб один мирный житель, еще пять получили ранения. В Белгородской области пострадали четыре человека.

Донецкая Народная Республика: погибший и пятеро раненых

Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР сообщило, что при атаках ВСУ на территорию республики погиб один мирный житель, еще пять человек получили ранения. Погибшим оказался водитель грузового автомобиля, попавший под удар на трассе «Новороссия» в Мангушском муниципальном округе.

Белгородская область: четверо пострадавших

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что четыре мирных жителя пострадали при атаках в Валуйском и Шебекинском округах. В селе Тулянка Валуйского округа беспилотник атаковал «Газель». Две женщины обратились в Валуйскую ЦРБ. Еще два человека пострадали в Шебекино в результате детонации взрывного устройства.

Тульская область: пять сбитых БПЛА, ракетная опасность

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделениями ПВО Минобороны России над регионом уничтожены пять украинских беспилотников. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе также звучали сирены ракетной опасности, угроза миновала.

Калужская область: один сбитый БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в небе над регионом был сбит один украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Режим беспилотной опасности в области продолжал действовать.

Костромская область: объявлена беспилотная опасность

Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил на территории региона беспилотную опасность. Дополнительной информации о сбитых аппаратах или последствиях в сообщении губернатора не приводится.

Краснодарский край (Геленджик): режим беспилотной опасности

Поздно вечером 30 сентября предупреждение о беспилотной опасности было объявлено для Геленджика, а также для Сочи, Новороссийска, Анапы, Туапсинского округа и ряда районов Краснодарского края.

Смоленская область: восемь сбитых БПЛА

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в течение дня 30 сентября над территорией региона силами Министерства обороны России были сбиты восемь украинских БПЛА. Среди жителей пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

Воронежская область: ракетная опасность

В Воронежской области звучали сирены ракетной опасности. Губернатор Александр Гусев посоветовал жителям находиться в помещениях без окон с прочными стенами. На данный момент угроза миновала.

Ограничения в аэропортах

Росавиация не вводила новых ограничений на прием и выпуск самолетов в ночь на 1 октября. Временный полный запрет на запуск рейсов действовал в Калуге, в московском аэропорту Домодедово самолеты принимались и отправлялись по согласованию с соответствующими органами.