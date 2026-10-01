Атака БПЛА ВСУ на регионы России 1 октября 2026: ПВО сбила дроны над Тулой, есть жертва в ДНР
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Адам Магомедов/Сгенерировано нейросетью]
В ночь на 1 октября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Режим беспилотной опасности объявлялся и продолжал действовать в Белгородской, Калужской, Тульской областях и Геленджике. В Донецкой Народной Республике при атаках погиб один мирный житель, еще пять получили ранения. В Белгородской области пострадали четыре человека.
Донецкая Народная Республика: погибший и пятеро раненых
Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР сообщило, что при атаках ВСУ на территорию республики погиб один мирный житель, еще пять человек получили ранения. Погибшим оказался водитель грузового автомобиля, попавший под удар на трассе «Новороссия» в Мангушском муниципальном округе.
Белгородская область: четверо пострадавших
Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что четыре мирных жителя пострадали при атаках в Валуйском и Шебекинском округах. В селе Тулянка Валуйского округа беспилотник атаковал «Газель». Две женщины обратились в Валуйскую ЦРБ. Еще два человека пострадали в Шебекино в результате детонации взрывного устройства.
Тульская область: пять сбитых БПЛА, ракетная опасность
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделениями ПВО Минобороны России над регионом уничтожены пять украинских беспилотников. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе также звучали сирены ракетной опасности, угроза миновала.
Калужская область: один сбитый БПЛА
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в небе над регионом был сбит один украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Режим беспилотной опасности в области продолжал действовать.
Костромская область: объявлена беспилотная опасность
Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил на территории региона беспилотную опасность. Дополнительной информации о сбитых аппаратах или последствиях в сообщении губернатора не приводится.
Краснодарский край (Геленджик): режим беспилотной опасности
Поздно вечером 30 сентября предупреждение о беспилотной опасности было объявлено для Геленджика, а также для Сочи, Новороссийска, Анапы, Туапсинского округа и ряда районов Краснодарского края.
Смоленская область: восемь сбитых БПЛА
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в течение дня 30 сентября над территорией региона силами Министерства обороны России были сбиты восемь украинских БПЛА. Среди жителей пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.
Воронежская область: ракетная опасность
В Воронежской области звучали сирены ракетной опасности. Губернатор Александр Гусев посоветовал жителям находиться в помещениях без окон с прочными стенами. На данный момент угроза миновала.
Ограничения в аэропортах
Росавиация не вводила новых ограничений на прием и выпуск самолетов в ночь на 1 октября. Временный полный запрет на запуск рейсов действовал в Калуге, в московском аэропорту Домодедово самолеты принимались и отправлялись по согласованию с соответствующими органами.