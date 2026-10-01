Карта монастыря на тротуаре в Звенигороде: почему верующие сочли это осквернением

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дмитрий Зайчиков]

В Звенигороде разгорелся нешуточный спор вокруг карты с изображением Саввино-Сторожевского монастыря, нанесенной прямо на пешеходную дорожку. Верующие сочли это осквернением святыни, так как по крестам и куполам приходится ходить. Общественность добилась установки ограждения, однако этот факт стал поводом для широкой дискуссии. Клирик Христорождественского храма Звенигорода, священник Вадим Куров объяснил REGIONS, почему подобные изображения неуместны и куда категорически нельзя наносить церковную символику.

Как появился забор на дороге

Как сообщили REGIONS в администрации Одинцовского округа, изображение появилось в ходе благоустройства исторического центра города. Безусловно, это было сделано для удобства горожан и туристов, никто не собирался оскорблять чувства верующих. Но данную инициативу подвергли критике. После волны жалоб, в том числе в систему «Добродел», местные власти решили огородить рисунок.

Отец Вадим отметил, что эта история сейчас бурно обсуждается в городе. Общественность скептически отнеслась к карте на дороге, поэтому представители духовенства пошли в администрацию и попросили поставить забор. Священник признал, что ограждение получилось совершенно неудобным и перекрывает большой отрезок улицы.

Частичное перекрытие прохода вызвало еще большее негодование граждан. Священник Вадим Куров считает, что возмущение абсолютно обосновано, но корень проблемы лежит не в наличии ограждения, а в самой концепции такой навигации.

«Это как ходить по фотографии родного человека»

По словам священника, крест на тротуаре у верующего вызывает возмущение. Он сравнил это с ситуацией, когда для светского человека на земле размещают фотографию родного человека и спокойно по ней ходят. Отец Вадим считает, что эта карта как-то не в тему, и сомневается, что кто-то ею вообще пользуется. По его мнению, изображение по возможности стоило бы демонтировать, а вместо него поставить стенд.

«Крест на тротуаре у верующего вызывает возмущение. Это то же самое, что для светского человека разместить на земле фотографию родного человека и спокойно по ней ходить. Эта карта как-то не в тему. Не знаю, кто-то вообще ей пользуется или нет. Ее бы по возможности демонтировать. Лучше вместо нее поставить стенд», — сказал священник.

Что говорит церковное правило

Как отметил Вадим Куров, есть прописанные запреты на использование церковной символики в неподобающих местах. Он сослался на 73-е правило Трулльского собора (691–692 годов), которое запрещает изображать крест на земле, чтобы по нему не ходили. Причем правило предписывает не только уничтожать уже существующие изображения креста на земле, но и наказывать отлучением тех, кто делает это злоумышленно.

Также Русская Православная Церковь категорически не одобряет размещение крестов и ликов святых на предметах, соприкасающихся с нечистотами, на обуви (ниже пояса) или нижнем белье. Это считается кощунством.

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