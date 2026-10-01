Почему осенью кажется, что жизнь проходит мимо, и как вернуть себе день

Октябрь в Подмосковье — время, когда световой день сжимается стремительно. Вы просыпаетесь — за окном еще темно. Идете на работу — серое утро едва занимается. Возвращаетесь — уже сумерки. Кажется, что день прошел без вас, а жизнь идет где-то рядом, и вы лишь наблюдаете за ней со стороны. Психолог Елена Морганюк рассказала REGIONS , что происходит с человеком в такие периоды и как вернуть себе ощущение жизни.

Почему темнота так влияет на состояние

Осенью и зимой организм реагирует на недостаток света физиологически. Свет — главный сигнал для внутренних часов. Когда его мало, нарушается выработка серотонина — вещества, отвечающего за настроение и энергию. Одновременно растет уровень мелатонина, гормона сна. Человек чувствует сонливость, апатию, ему труднее просыпаться и сложнее сосредоточиться.

Это сезонное изменение работы организма, с которым сталкиваются миллионы людей. Особенно тяжело тем, кто и так склонен к рефлексии и самокопанию. По словам Морганюк, когда человек говорит «день проходит без меня», он описывает не физическую реальность, а ощущение потери контроля. Темнота лишает мозг сигналов, по которым он ориентируется, и тогда включается тревога: я что-то упускаю.

Почему кажется, что жизнь проходит мимо

Ощущение, что день прошел без вас, складывается из нескольких вещей. Первое — отсутствие ярких моментов. Летом даже дорога на работу давала впечатления: солнце, зелень, тепло. Сейчас утром еще темно, все серое и одинаковое. Мозг не запоминает дни, в которых не было ничего нового.

Второе — рутина становится плотнее. Работа, дом, дела, сон. Между ними нет воздуха. А когда нет пауз, время летит незаметно, и кажется, что его украли. Третье — социальная изоляция. Летом мы чаще видимся с людьми, гуляем, путешествуем. Осенью общение сжимается до рабочих чатов и коротких разговоров. Человек остается один на один с мыслями, и они начинают крутиться по кругу.

Что делать, чтобы вернуть себе день

Первое — не пытайтесь «заставить» себя жить. Это тупиковый путь. Психологи советуют заменить вопрос «почему мне плохо?» на вопрос «что я делаю прямо сейчас?». Верните себя в факты, а не в мысли о жизни. Съели ли вы сегодня что-то горячее? Выйдете ли на улицу хотя бы на пятнадцать минут? Это не глобальные цели, а точки опоры.

Второе — используйте свет как лекарство. Утром включайте яркие лампы, даже если за окном темно. Старайтесь выходить на улицу в обед, когда светло. Даже пятнадцать минут дневного света помогают организму вырабатывать серотонин.

Третье — введите одну новую вещь в неделю. Не десять, не пять. Одну. Новый маршрут до работы. Новое блюдо на ужин. Новая книга вместо телефона перед сном. Мозгу нужны новые впечатления, чтобы дни перестали сливаться.

Четвертое — назначайте встречи с людьми. Не «когда будет настроение», а заранее. Договоритесь с другом на кофе в субботу. Позвоните родственнику в среду. Человек, который вас ждет, — это якорь, который вытаскивает из темноты.

Что делать в моменты, когда особенно тяжело

Бывает, что вечером сил нет совсем. Все валится из рук, и кажется, что вы просто ждете, когда день закончится. В такие моменты помогает простое правило: сделайте что-то маленькое на пять минут. Не «начать бегать», а «выйти на балкон». Не «разобрать шкаф», а «убрать одну полку». Мозг не успевает испугаться большого дела, потому что дело маленькое. А через пять минут вы уже что-то делаете — и это возвращает ощущение, что вы управляете своим вечером, а не он вами.

И еще одно: позвольте себе не быть продуктивным. Осень — это время, когда природа замедляется. Требовать от себя летней активности в октябре — все равно что требовать от дерева плодов зимой. Если сегодня вы только дошли до работы и вернулись домой — вы уже справились с днем.