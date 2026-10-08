Игривые медвежата на дороге: что попало на видео в Приморье

Автомобилисты столкнулись с необычным препятствием на дороге в Приморье. На трассу, ведущую в Дальнегорск, вышло семейство бурых медведей. Звери ненадолго задержались на дороге, после чего благополучно скрылись в лесу, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, видео с неожиданной встречей появилось в социальных сетях сегодня утром. В объектив попали несколько зверей — вероятно, подросшие медвежата. Держались они игриво, будто не могли определиться, куда направиться. Однако, уловив приближение машин, поспешили убраться обратно в тайгу.

По данным издания, подобные визиты лесных жителей к дорогам — нечастое явление для осеннего периода. Перед наступлением зимней спячки медведи активно набирают вес. И в поисках пищи они иногда смещаются ближе к трассам и объектам инфраструктуры.

Водителям напоминают, что лучшее решение при такой встрече — сбавить скорость и дать животным спокойно уйти. Благодаря бдительности автомобилистов в этот раз обошлось без ДТП и пострадавших.

Ранее сообщалось, что охотовед Шабанов не советует осенью 2026 года ходить в лес за клюквой или грибами в одиночку.