«Мы пришли к нему в гости»: охотовед рассказал, как вести себя при встрече с медведем

Медведи все чаще появляются у дорог и населенных пунктов. Причины — неурожай ягод, вырубка лесов и доступная еда на свалках. Директор Нижнетуринского охотхозяйства Михаил Шабанов рассказал, как правильно вести себя при встрече с хищником, сообщил tagilcity.ru.

Главное правило при встрече с медведем — не паниковать

По словам охотоведа, при виде медведя нельзя демонстрировать агрессию, резко приближаться к животному или пытаться прогнать его подручными средствами.

Эксперт отмечает, что в большинстве случаев медведь старается избежать контакта с человеком и уходит сам. Особенно опасной ситуация становится, если животное ранено, защищает добычу либо рядом находятся медвежата. Медведица в такой ситуации может воспринять человека как угрозу потомству.

«Главное — не провоцировать медведя. Если увидели, нужно отходить в ту сторону, откуда пришли. Не поворачиваться к нему спиной, не бежать и не вызывать агрессию», — объяснил Михаил Шабанов.

Если медведь вышел на дорогу, а вы в автомобиле

Водителю, заметившему медведя на проезжей части или обочине, следует снизить скорость и остановиться на безопасном расстоянии. Выходить из машины не нужно — автомобиль дает дополнительную защиту.

При встрече с медведем на дороге специалисты советуют не покидать салон автомобиля, не приближаться к животному даже ради фото или видео, не сигналить и не включать громкую музыку, не пытаться прогнать зверя криками, петардами или светом фар, не совершать резких маневров рядом с хищником. При возможности лучше медленно сдать назад и увеличить дистанцию.

Если медведь не уходит и перекрывает путь, не стоит пытаться проскочить мимо него. Следует дождаться, пока животное самостоятельно покинет дорогу, либо сообщить о ситуации в экстренные службы по номеру 112.

«Хотя медведи сегодня стали меньше опасаться людей, фактор страха все равно присутствует», — подчеркнул Шабанов.

Что делать пешеходу при встрече с медведем в лесу или на тропе

По словам Михаила Шабанова, шанс встретить медведя в лесу есть всегда, но сегодня обстановку нагнетают в СМИ и эти риски преувеличивают. Хотя, отмечает специалист, ситуация в этом году действительно неблагоприятная.

Он отметил, что в одиночку ходить в лес за грибами, клюквой или просто на прогулку нежелательно. На одинокого путника медведь может напасть, но если перед ним группа людей, то рисковать он, скорее всего, не станет.

Медведь находится в привычной для себя среде, поэтому человеку важно не пытаться вести себя как хозяин территории — это мы пришли к нему в гости, а не он к нам. И вести себя надо максимально скромно: не курить, не употреблять алкоголь и, конечно, не жевать бутерброды с колбасой — запах всеядный хищник учует за несколько километров. Желательно вообще ничем не пахнуть.

Ранее сообщалось, что инспектор из Кузбасса остановил нашествие хищников на деревню.