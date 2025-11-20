Фальшивые письма от ФСБ и Роскомнадзора: как не стать жертвой новой схемы мошенников, играющих на страхе?

МВД РФ предупредило россиян о новой схеме мошенничества, при которой аферисты рассылают поддельные официальные документы от имени ФСБ и Роскомнадзора. Эксперты рассказали REGIONS, как противостоять манипуляциям аферистов.

Адвокат Алексей Цыганов отметил, что в последнее время мошенники часто пользуются схемой рассылок поддельных писем. Эксперт советует россиянам не паниковать, когда они получают письма от каких-либо ведомств. В первую очередь рекомендовано проверить реквизиты. На официальных порталах всегда есть контактная информация. Стоит проявить бдительность, если организации или физическому лицу предлагают перевести, например, налог или штраф, на счета электронных платежных систем или частных лиц.

«Важным подтверждением подлинности является наличие контактов исполнителя, включая должность, ФИО сотрудника и номер телефона, что позволяет проверить законность полученных требований. При наличии таких данных необходимо позвонить в ведомство и уточнить, работает ли такой сотрудник, и попросить с ним соединить», — рассказал REGIONS правозащитник Цыганов.

Психолог Илья Ахмедов предупредил, что мошенники используют психологический прием — индукцию страха и срочности. Человеку сообщают об угрозе уголовной ответственности, о наличии большого штрафа или другой задолженности. Автоматически он пытается быстро принять решение. Как следствие, критичность мышления снижается, а уязвимость обостряется. Мошенники пытаются придать событию важность и срочность.

«Лучший способ защиты — проверять информацию через официальные каналы и давать себе паузу, чтобы восстановить рациональное мышление перед тем, как реагировать», — резюмировал психолог.

Ранее сообщалось, что в России прогнозируют спад телефонного мошенничества через год-полтора.