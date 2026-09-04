Попавший скандал Ираклий Пирцхалава отправился в путешествие с бывшей женой и детьми

48 летний певец Ираклий Пирцхалава решил устроить необычное семейное путешествие. Он отправился в турне вместе с двумя сыновьями и бывшей женой Еленой Гребенщиковой, сообщает Super.

Пара развелась еще в 2014 году, но сейчас артист пытается заново выстроить отношения с матерью своих детей и переосмыслить семейные ценности. Вместе они уже побывали в Албании, затем отправились в Грецию и добрались до острова Корфу.

Путешествие стало для Иракли не просто отдыхом, но и духовным поиском. Он рассказал, что уделяет большое внимание философии и православию, посещает храмы вместе с сыновьями и делится размышлениями о вере.

На Корфу музыкант рассказал о недавнем визите Мадонны в местные святые места и порассуждал о духовном пути певицы, отметив, что не стоит торопиться с выводами о вере человека. Певец подчеркнул, что каждый человек самостоятельно приходит к Богу.

Одним из самых ярких моментов поездки стало посещение островного монастыря, куда можно попасть только по воде. Там Иракли встретился с одиноким монахом. На вопрос, один ли он, монах ответил: «Нет, я не один, со мной Бог». Этот разговор произвел на музыканта сильное впечатление.

Летом Пирцхалава попал в скандал: 22-летняя модель Екатерина Лукьянова объявила, что ждет от артиста ребенка. Она обвинила Ираклия в том, что тот бросил ее, будучи в таком положении. Позже оказалось, что никакого ребенка Екатерина не ждет.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочерью отправились в Китай.