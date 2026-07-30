В подмосковные больницы поступило более 220 единиц оборудования для спасения недоношенных детей

С начала 2026 года в подмосковные больницы поступило 224 единицы современного оборудования для службы неонатологии на сумму почти 255 млн рублей. Техника повысит качество медицинской помощи новорожденным, в том числе детям, появившимся на свет раньше срока. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Новая медтехника помогает врачам оказывать помощь маленьким пациентам на самом высоком уровне», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В частности, оборудование получили областной перинатальный центр, Раменская, Сергиево-Посадская и Ногинская больницы, Щелковский перинатальный центр и другие организации. Им передали системы реанимации новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные столы для новорожденных и не только.

Врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак добавил, что новое оборудование создаст дополнительные возможности для более точной диагностики, безопасного ведения родов и эффективного выхаживания новорожденных. Технику закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.