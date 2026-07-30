В Подмосковье нашли тело 39-летней телеведущей Натальи Божук

В подмосковном Одинцове нашли тело 39-летней телеведущей и модели Натальи Божук, сообщает StarHit. Женщина перестала выходить на связь 17 июля. В тот день она, как обычно, отправилась на прогулку со своим кинг-чарльз-спаниелем по кличке Луна и бесследно исчезла. Близкие забили тревогу, когда женщина перестала отвечать на звонки.

Друзья и родственники Натальи искали ее почти две недели. Отчаявшись, они даже обращались к онлайн-экстрасенсам, которые выдвигали разные версии — от побега до того, что она уже мертва. Однако ключ к разгадке нашла сама Луна.

22 июля испуганную собаку обнаружили в хозяйственной постройке у леса в селе Ромашково. Фотографии питомца опубликовали в местных чатах, и именно там их увидели родственники Натальи. Они отправились к сараю на Советской улице и неподалеку нашли тело Натальи, спрятанное в большую сумку.

По данным следствия, смерть наступила 17 или 18 июля. Главным подозреваемым в убийстве стал 44-летний сожитель женщины — бизнесмен Павел Козлов. Мужчина, родившийся в Ташкенте, работал трейдером в финансовых компаниях, учредил несколько фирм по оптовой торговле, большинство из которых сейчас убыточны. У него есть двое маленьких детей — пятилетняя дочь и девятилетний сын.

По некоторым данным, между Натальей и Павлом произошла ссора на почве ревности. Сразу после исчезновения женщины Козлов покинул Россию и, предположительно, скрылся в Турции. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.

Наталья Божук родилась во Владивостоке, окончила университет по специальности «психология». Она участвовала в конкурсе «Миссис Россия», открыла собственное модельное агентство, а несколько лет назад переехала в Москву, где работала стилистом.

В начале лета 2026 года она окончила телешколу «Останкино» и мечтала о карьере на телевидении. Примерно полгода назад в ее жизни появился новый мужчина — тот самый, кого теперь подозревают в убийстве.

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело об убийстве. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Прокуратура взяла расследование под контроль.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за покушение на убийство женщины.