От крестного хода до мотокаскадеров: Зарайск будет праздновать свое 880-летие целых две недели

В этом году Зарайску исполняется 880 лет, и празднование юбилея обещает быть масштабным. Торжества развернутся с 10 по 26 августа — почти две недели на разных площадках города будут проходить концерты, спортивные турниры и гастрономические фестивали.

10 августа стартует детская концертно-игровая программа «Праздник двора», которая затем продолжится в разных микрорайонах города. С 11 августа к празднику присоединятся православные верующие: в 7:30 начнется крестный ход от Белого колодца до Зарайского кремля, а в 8:30 в Иоанно-Предтеченском храме состоится Божественная литургия.

Особый размах ожидается в середине месяца. 15 августа пройдет гастрономический фестиваль «Зарайский осетр. Вкус и традиции» с участием профессиональных шеф-поваров. Гостей ждут дегустация ухи, мастер-классы, выставка художников и интерактивные площадки. В этот же день состоятся соревнования по рыбной ловле «Зарайская заруба» и праздничный концерт.

Спортивная программа юбилея впечатляет: с 17 по 26 августа на площадках города пройдут турниры по пляжному волейболу, баскетболу, теннису в парных разрядах, а также финалы Кубка главы округа по хоккею с шайбой и по футболу. 16 августа любителей экстрима ждет шоу-программа по мотоджимане и выступления каскадеров.

Для молодежи подготовили отдельную программу: 14 августа в 19:00 стартует тематический вечер «Зарайск — город молодых», а в 21:00 — дискотека с участием Д.Г. Бовини и М.С. Калифорния. Каждый день в программе — праздничные концерты и спортивные праздники «О, спорт, ты — мир!».

Зарайск готовится к своему 880-летию с размахом, приглашая всех желающих присоединиться к торжествам.

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