За пять лет в подмосковном Красногорске открыли 16 школ и 27 детских садов

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков представил губернатору Московской области Андрею Воробьеву доклад с итогами пятилетней работы администрации. В числе главных достижений — масштабные изменения в социальной сфере: в округе открыли 16 школ и 27 детских садов, благодаря чему местами обеспечены свыше 20 тыс. детей.

Существенно укрепился кадровый состав учреждений — в команды образования, здравоохранения, культуры и спорта вошли более 5 тыс. специалистов. Важным событием стало открытие Детского научно клинического центра имени Л. М. Рошаля: лечение в нем прошли почти 500 тыс. пациентов. В 2026 году продолжается строительство поликлиник в Нахабино и «Ильинских лугах», а также капремонт стационара Красногорской больницы.

Преобразования затронули и городскую среду: обновлены набережные Москвы реки в Павшинской пойме, реки Синички и озера Торфяного, а также Городской парк, Опалиховский лесопарк, Яблоневый сквер и сквер Инженерных бригад. Администрация округа также уделяет внимание поддержке семей участников специальной военной операции, вопросам ЖКХ, расселения аварийного жилья и развития транспортной инфраструктуры.

Дмитрий Волков поблагодарил губернатора за поддержку и обозначил планы на следующие пять лет, подчеркнув, что развитие территорий будет идти с фокусом на комфорт жителей Красногорска.