Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах
Минтранс Подмосковья рассказал об обстановке на дорогах
Фото: [ЦБДД]
Утром в четверг, 30 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на телефон, а также не забывать про скоростной режим.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.