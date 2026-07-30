Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в четверг, 30 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на телефон, а также не забывать про скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.