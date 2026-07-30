«Моя дочь пойдет в магистратуру в 14 лет!»: отец девочки-вундеркинда с тремя образованиями устроил скандал в МГУ

Евгений Тепляков, чьи методы воспитания уже давно вызывают споры среди психологов и педагогов, вновь оказался в центре громкого скандала, пишет Teleprogramma.org. На этот раз он появился на факультете психологии МГУ с требованием зачислить свою 14-летнюю дочь Алису не на первый курс, как она уже пыталась сделать в 2022 году, а сразу в магистратуру. Кроме того, Тепляков пытался подать документы и на своего 12-летнего сына Хеймдаля.

Сотрудники факультета были шокированы поведением мужчины. Заместитель декана Артем Ковалев рассказал, что Тепляков вел себя агрессивно, угрожал и оскорблял работников.

«Он пытался прорваться в кабинет приемной комиссии, несмотря на наши объяснения, что зачисление в магистратуру в 14 лет невозможно, особенно учитывая, что в 2022 году Алиса не смогла закончить даже первый курс из-за сложности программы», — отметил Ковалев.

В ходе инцидента сотрудники обращали внимание Теплякова на то, что его несовершеннолетние дети остались без присмотра в коридоре, однако он никак не отреагировал на это.

Из-за поведения мужчины заместитель декана вызвал Росгвардию и написал заявление в полицию. Встречное заявление подал и Тепляков.

Это уже не первый подобный случай с участием Евгения. Ранее он становился героем конфликтов в школах и университетах. Психологи и педагоги не раз высказывали опасения по поводу того, как такое отношение может сказаться на психике юных вундеркиндов.

Ранее сообщалось, что Евгений Тепляков станет отцом в десятый раз.