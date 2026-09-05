Синоптик рассказал, каким регионам России грозят осенние паводки

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил РИА Новости , что осенью текущего года паводковая ситуация осложнится на Дальнем Востоке и в Приамурье. По словам синоптика, именно в этих регионах прогнозируется сложная обстановка с подтоплениями, связанная с ожидаемыми обильными осадками и повышением уровня воды в реках.

В то же время специалист подчеркнул, что на остальной территории России предпосылок для масштабных подтоплений в ближайшие месяцы не наблюдается. Гидрометеорологические условия в центральных, южных и западных регионах страны оцениваются как стабильные, без угрозы выхода рек из берегов. Шувалов пояснил, что текущий прогноз основан на данных многолетних наблюдений и анализе атмосферных процессов, которые в этом году не формируют аномальных дождевых фронтов над европейской частью страны.

Синоптик также отметил, что Дальний Восток и Приамурье традиционно входят в зону повышенного риска в осенний период из-за муссонного климата и обильных тайфунов, приходящих с Тихого океана. Местным властям и службам МЧС рекомендовано заблаговременно подготовиться к возможным подтоплениям, усилить мониторинг уровня воды и проверить готовность гидротехнических сооружений. Жителям регионов также посоветовали следить за оперативными предупреждениями и быть готовыми к временной эвакуации в случае ухудшения ситуации.

Ранее сообщалось, что езду на самокатах без номеров могут признать нарушением.