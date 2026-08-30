Мем вышел из-под контроля: школьник перевел родителям ₽4,6 млн с подписью «67»

Известный российский банк проанализировал денежные переводы между родителями и детьми за первое полугодие 2026 года и выявил любопытные закономерности. Самый крупный транш от ребенка родителю составил ₽4,6 млн — школьник сопроводил его открыткой с загадочным мемом «67», пишет РБК .

Исследование банка, основанное на обезличенных данных транзакций клиентов, показало, как россияне делятся деньгами внутри семей. Лидером среди детских переводов стал школьник, отправивший родителям ₽4,6 млн с сообщением «67» (six-seven). Этот мем, признанный словом 2025 года по версии Dictionary.com, не имеет четкого значения, но чаще всего используется для выражения оценки «так себе» или просто как неопределенный ответ. Его популярность выросла благодаря треку Doot Doot рэпера Skrilla и вирусным видео с баскетболистом Ламело Боллом, чей рост — 6 футов и 7 дюймов.

Самый крупный перевод от родителя ребенку составил ₽2,1 млн — с пометкой «на карманные расходы». В целом мамы оказались щедрее пап: они переводят деньги детям в два раза чаще и в среднем на 40% больше — ₽5125 против ₽3575. Однако папы меняют тактику в зависимости от возраста: девочкам 11–15 лет они отправляют на 4% больше, чем мальчикам, а вот подросткам 16–18 лет — на 7% больше сыновьям.

Финансовые циклы в семьях четко привязаны к школьному календарю. В мае родители поощряют детей за успехи в учебе: число переводов на 9% выше среднего (в 2024 году — на 4%). Абсолютный пик приходится на 1 сентября — в этот день переводов становится на 24% больше, чем в обычные дни.

На что дети тратят полученные деньги? 42% всех расходов уходит на супермаркеты. На втором месте — фастфуд (11%), на третьем — сервисы с услугами, включая такси, самокаты и доставку (8%). Оставшаяся часть бюджета распределяется между транспортом, развлечениями, мобильной связью и играми.