Колоссальные переработки: Медики Башкирии массово жалуются в трудовую инспекцию

В Гострудинспекцию с начала 2023 года поступило 108 обращений медиков Башкирии, которые заявляют о нарушении своих прав, сообщает mkset.ru . Основные причины - переработки, небольшие заработные платы и необеспечение персонала необходимыми средствами защиты.

Медики жалуются, что часто руководители оформляют работу, которую медики выполняют после основного рабочего дня, как «совместительство». Хотя на самом деле это переработка, которая запрещена трудовым законом РФ. Есть множество примеров подобного нарушения в разных населенных пунктах республики.

«Никакого совместительства нет, — говорят в надзорном органе, — а есть колоссальные переработки, которые оплачиваются в одинарном размере».

Причина переработок - это нехватка персонала, отметили в надзорном органе. Так, в одном из населенных пунктов республики врач-хирург работал на двух ставках, несмотря на вредные условия. В Республиканском противотуберкулезном диспансере медсестры вынуждены часто перерабатывать. Добиться справедливости сложно. Сотрудники подают иски в суды, но на рассмотрение уходит несколько лет.

«Например, фельдшерам, медсестрам и участковым врачам Баймакской ЦРБ пришлось ждать 3 года, когда им вернут стимулирующие надбавки. Руководство больницы задолжало 103 работникам более 300 тысяч рублей. В Мечетлинском районе 115 работникам те же 3 года отказывались выплатить 142 тысячи рублей — две медсестры не дожили до справедливого решения суда.» - рассказывает mkset.ru

Не всегда персонал может проходить медицинский осмотр из-за невозможности найти для этого свободное время. Есть проблемы и с тем, что медикам не выдают индивидуальные средства защиты.